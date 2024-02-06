Надеждин попросил ЦИК перенести заседание по регистрации его кандидатуры. Дату сдвинули на один день

Борис Надеждин («Гражданская инициатива») направил в Центризбирком письмо с просьбой перенести вопрос о регистрации его кандидатуры на выборах президента с 7 на 10 февраля. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале.
По его словам, отсрочка позволит «изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения». В опубликованном письме говорится, что трое уполномоченных Надеждина за весь рабочий день смогли соотнести с подписными листами только примерно 3000 строчек ведомости проверки из 60 тыс.
Больше людей Центризбирком не допустил. «Абсолютно невозможно просмотреть все замечания ЦИК за сегодняшний день и даже за ночь до утра 7.02.2024», — подчеркнул политик.
Ранее стало известно, что ЦИК выявила в собранных подписях 15,348% брака. Представитель политика Игорь Артемьев заявил, что для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тыс. проверенных. В штабе Надеждина заявили, что будут «отбивать подписи».
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В настоящее время зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Из предвыборной гонки по собственному желанию вышли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Рада Русских, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова. Часть из них заявила о поддержке Владимира Путина.