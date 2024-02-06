Надеждин попросил ЦИК перенести заседание по регистрации его кандидатуры. Дату сдвинули на один день

По его словам, отсрочка позволит «изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения». В опубликованном письме говорится, что трое уполномоченных Надеждина за весь рабочий день смогли соотнести с подписными листами только примерно 3000 строчек ведомости проверки из 60 тыс.