Надеждин попросил ЦИК перенести заседание по регистрации его кандидатуры. Дату сдвинули на один день

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:20
Фото: «RTVI Новости»/YouTube
Обновлено сегодня в 15:14

Центризбирком перенес заседание по вопросу о регистрации Бориса Надеждина и Сергея Малинковича на выборах президента. Теперь оно состоится 8 февраля вместо 7-го, сообщает ТАСС.

Борис Надеждин («Гражданская инициатива») направил в Центризбирком письмо с просьбой перенести вопрос о регистрации его кандидатуры на выборах президента с 7 на 10 февраля. Об этом политик рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, отсрочка позволит «изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения». В опубликованном письме говорится, что трое уполномоченных Надеждина за весь рабочий день смогли соотнести с подписными листами только примерно 3000 строчек ведомости проверки из 60 тыс.

Больше людей Центризбирком не допустил. «Абсолютно невозможно просмотреть все замечания ЦИК за сегодняшний день и даже за ночь до утра 7.02.2024», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что ЦИК выявила в собранных подписях 15,348% брака. Представитель политика Игорь Артемьев заявил, что для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тыс. проверенных. В штабе Надеждина заявили, что будут «отбивать подписи».

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. В настоящее время зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Из предвыборной гонки по собственному желанию вышли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Рада Русских, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова. Часть из них заявила о поддержке Владимира Путина.

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