В Москве нашли чемодан, в котором было 25 домашних крыс

Чемодан заметили местные жители. В оставленной записке говорилось, что внутри белая крыса, но люди ей не поверили и вызвали полицию. Когда прибыл наряд, сумку все-таки открыли и увидели в ней множество грызунов. Хотя очевидцы предлагали закопать или утопить чемодан, полицейские обратились к волонтерам.