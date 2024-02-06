В Москве нашли чемодан, в котором было 25 домашних крыс

В Ново-Переделкино в Москве обнаружили закрытый чемодан с 25 домашними крысами. О находке рассказало городское сообщество спасения декоративных крыс в своем паблике во «ВКонтакте».
Чемодан заметили местные жители. В оставленной записке говорилось, что внутри белая крыса, но люди ей не поверили и вызвали полицию. Когда прибыл наряд, сумку все-таки открыли и увидели в ней множество грызунов. Хотя очевидцы предлагали закопать или утопить чемодан, полицейские обратились к волонтерам.
«В старом разваливающемся чемодане было 25 крыс, самки и самцы, и 2 трупика. Стресс, большая плотность, голод сделали свое дело», — отмечают в сообществе.
Как пишут волонтеры, сообщество приняло на содержание 12 самочек возрастом от полугода и старше.
«Все очень красивые и очень голодные. Не истощенные, но наголодавшиеся. У двух заметен отит — голова набок. Еще у двух нащупали небольшие ОМЖ. И как мощный заключительный аккорд — все самки беременны», — добавляют в организации.
В минувшие выходные на космодроме Байконур спасатели вытащили верблюда из технического колодца. Животное брело по снегу и случайно провалилось в яму под снегом. Доставать его пришлось с помощью пожарной машины.