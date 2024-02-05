Индийская актриса сообщила о своей смерти, чтобы привлечь внимание к болезни. Ее раскритиковали

Индийская актриса и модель Пунам Пандей инсценировала свою смерть, чтобы повысить осведомленность общества о раке шейки матки. Об этом сообщает NBC.
2 февраля в соцсетях актрисы появился пост следующего содержания: «Это утро тяжелое для нас. С глубокой печалью информируем, что мы потеряли нашу любимую Пунам из‑за рака шейки матки. Каждое живое существо, когда‑либо контактировавшее с ней, встречало чистую любовь и доброту. В это горестное время мы просили бы о приватности, пока мы с нежностью вспоминаем все, что с ней разделили».
Представители Пандей также подтверждали журналистам, что модель «отважно боролась с болезнью», но «трагически скончалась».
На следующий день актриса опубликовала видео, в котором призналась, что инсценировала свою смерть, чтобы привлечь внимание к диагнозу. «Я не умерла из‑за рака шейки матки. К сожалению, я не могу сказать это о тех сотнях и тысячах женщин, которые скончались из‑за этой болезни. Они умерли не потому, что ничего не могли с этим поделать, а потому что понятия не имели, какие шаги предпринять. Я здесь, чтобы сказать вам, что, в отличие от других видов рака, рак шейки матки можно предотвратить. Для этого лишь нужно сдать анализы и сделать прививку от ВПЧ», — заявила она в ролике.
Пандей отметила, что ее сообщения о смерти стали частью кампании, над которой она четыре месяца работала вместе с маркетинговым агентством Schbang.
Поклонники раскритиковали решение Пандей. В комментариях они назвали ее поступок «худшим пиар-ходом» для освещения столь деликатной темы. Некоторые попросили актрису подумать о чувствах фанатов, которые приняли сообщения о ее смерти всерьез.
В свою защиту модель заявила, что своим экстремальным шагом ей удалось значительно повысить внимание к проблеме болезни. «Этот шаг был необходим. Благодаря сознательным усилиям тема „Рак шейки матки“ попала в заголовки 500 газет за один день, и если такого эффекта мы может достичь за день, представьте, что у нас может получиться, если мы решим собраться вместе и высказаться», — сказала она в другом видео.
В Schbang привели еще более высокие оценки охвата. По данным агентства, фраза «рак шейки матки» появилась более чем в 1000 заголовках.
В 2022 году в Индии было зарегистрировано около 124 тыс. случаев рака шейки матки и более 77 тыс. смертей от этой болезни. На страну приходится четверть случаев заболевания раком шейки матки в мире и почти треть общемировой смертности от диагноза.