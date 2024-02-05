Индийская актриса сообщила о своей смерти, чтобы привлечь внимание к болезни. Ее раскритиковали

На следующий день актриса опубликовала видео, в котором призналась, что инсценировала свою смерть, чтобы привлечь внимание к диагнозу. «Я не умерла из‑за рака шейки матки. К сожалению, я не могу сказать это о тех сотнях и тысячах женщин, которые скончались из‑за этой болезни. Они умерли не потому, что ничего не могли с этим поделать, а потому что понятия не имели, какие шаги предпринять. Я здесь, чтобы сказать вам, что, в отличие от других видов рака, рак шейки матки можно предотвратить. Для этого лишь нужно сдать анализы и сделать прививку от ВПЧ», — заявила она в ролике.