В Берлине открылся первый в мире кибербордель. Секс с куклами там происходит физически и в VR

В Берлине открылся Cybrothel — первый в мире кибербордель. В нем взаимодействие с секс-куклами не ограничивается физическим миром, но происходит и в виртуальной реальности.
Посетители могут забронировать один из номеров, выполненных в футуристическом стиле. На выбор есть секс-куклы с именами вроде Бимбо или Мисс Шмидт.
Для опыта в виртуальном пространстве гостям выдается VR-гарнитура. Есть опции просмотра порно в формате 180 градусов или участия в игре CherryVX. В последнем случае пользователь виртуально взаимодействует с 3D-моделями кукол, а актриса озвучания общается с ним через динамики.
«В отличие от VR-сеанса, где порно показывают зрителю через VR-очки, в секс-игре CherryVX вы взаимодействуете с женщиной в виртуальном пространстве, где можете доставить ей удовольствие своим цифровым пенисом и довести до оргазма (кстати, именно за это вы получаете наибольшее количество очков в игре)», — говорится в описании услуги.
Совладелец киберборделя Маттиас Сметана отметил, что их бизнес направлен на разработку роботизированных кукол следующего поколения, которые будут реагировать на прикосновения и говорить в реальном времени. По словам Сметаны, к ним приходит много людей, которые до этого не пользовались секс-услугами, но хотят это попробовать в безопасном месте и не изменяя второй половинке.
Психологи считают, что подобное заведение действительно может предложить безопасное пространство для исследования сексуальности. Однако они предостерегают от использования ИИ для борьбы с тревогами или в качестве замены человеческой близости. «Если вы боитесь близости, длительное избегание секса с помощью ИИ может лишить вас возможности испытать по-настоящему человеческий опыт с кем‑то», — сказала сексологиня Элис Чайлд из Сиднея.
Хоть Cybrothel и первый в мире кибербордель, досуговые центры для взрослых с секс-куклами — достаточно распространенное явления. Первое подобное заведение в России открылось в Москва-сити в 2018 году.