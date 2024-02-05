В Берлине открылся первый в мире кибербордель. Секс с куклами там происходит физически и в VR

Совладелец киберборделя Маттиас Сметана отметил, что их бизнес направлен на разработку роботизированных кукол следующего поколения, которые будут реагировать на прикосновения и говорить в реальном времени. По словам Сметаны, к ним приходит много людей, которые до этого не пользовались секс-услугами, но хотят это попробовать в безопасном месте и не изменяя второй половинке.