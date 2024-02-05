В Берлине открылся первый в мире кибербордель. Секс с куклами там происходит физически и в VR

Семён Гудошников
Сегодня в 19:36
Фото: Cybrothel

В Берлине открылся Cybrothel — первый в мире кибербордель. В нем взаимодействие с секс-куклами не ограничивается физическим миром, но происходит и в виртуальной реальности.

Посетители могут забронировать один из номеров, выполненных в футуристическом стиле. На выбор есть секс-куклы с именами вроде Бимбо или Мисс Шмидт.

Для опыта в виртуальном пространстве гостям выдается VR-гарнитура. Есть опции просмотра порно в формате 180 градусов или участия в игре CherryVX. В последнем случае пользователь виртуально взаимодействует с 3D-моделями кукол, а актриса озвучания общается с ним через динамики.

«В отличие от VR-сеанса, где порно показывают зрителю через VR-очки, в секс-игре CherryVX вы взаимодействуете с женщиной в виртуальном пространстве, где можете доставить ей удовольствие своим цифровым пенисом и довести до оргазма (кстати, именно за это вы получаете наибольшее количество очков в игре)», — говорится в описании услуги.

Совладелец киберборделя Маттиас Сметана отметил, что их бизнес направлен на разработку роботизированных кукол следующего поколения, которые будут реагировать на прикосновения и говорить в реальном времени. По словам Сметаны, к ним приходит много людей, которые до этого не пользовались секс-услугами, но хотят это попробовать в безопасном месте и не изменяя второй половинке.

Психологи считают, что подобное заведение действительно может предложить безопасное пространство для исследования сексуальности. Однако они предостерегают от использования ИИ для борьбы с тревогами или в качестве замены человеческой близости. «Если вы боитесь близости, длительное избегание секса с помощью ИИ может лишить вас возможности испытать по-настоящему человеческий опыт с кем‑то», — сказала сексологиня Элис Чайлд из Сиднея.

Хоть Cybrothel и первый в мире кибербордель, досуговые центры для взрослых с секс-куклами — достаточно распространенное явления. Первое подобное заведение в России открылось в Москва-сити в 2018 году.

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