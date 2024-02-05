Победившая на конкурсе «Мисс Япония» украинка отказалась от титула

Победившая на конкурсе «Мисс Япония» модель украинского происхождения Каролина Сиино отказалась от свого титула. Об этом сообщили «Известия».
Сиино приняла такое решение после того, как в СМИ появилась информация о ее личных отношениях. Девушка, как оказалось, встречается с женатым мужчиной. Согласно данным СМИ, избранник Сиино — «влиятельный человек, который также является врачом».
Ранее Сиино заявляла представителям своего модельного агентства Free Wave, что прекратила отношения с возлюбленным, когда узнала о его браке. Однако теперь агентство отметило, что девушка не разорвала связь с доктором.
Организаторы «Мисс Япония» уже заявили, что приняли просьбу Сиино об отказе от титула и «серьезно задумались о своей ответственности за беспокойства, спровоцированные итогами конкурса».
Победа Сиино вызвала негодование у многих японцев, поскольку девушка не является этнической японкой, хотя и выросла в Японии. Сиино жила в Японии с пяти лет, а родилась в украинском Тернополе.