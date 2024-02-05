В Китае суд приговорил австралийского писателя к казни с отсрочкой за шпионаж

Ян Хэнцзюнь — бывший китайский дипломат, который с 2002 года является гражданином Австралии. С 1989 года он десять лет работал в Министерстве государственной безопасности Китая, а после переезда написал несколько шпионских романов о двойном агенте по фамилии Ян.