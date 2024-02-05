В Китае суд приговорил австралийского писателя к казни с отсрочкой за шпионаж

Суд в Пекине приговорил к смертной казни с отсрочкой австралийского писателя Яна Хэнцзюню. Об этом сообщает SBS News.
Мужчину задержали в 2019 году в Китае по подозрению в шпионаже. Сам писатель отрицает свою вину. До задержания Хээнцзюнь публиковал в своих соцсетях посты с критикой китайского правительства.
Глава МИД Австралии Пенни Вонг уточнила, что через два года смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение, если за это время мужчина не совершит никаких серьезных преступлений.
Представитель семьи Хэнцзюня заявил, что они были потрясены и опустошены решением суда. «Мы знаем, что наш отец не сделал ничего плохого. Он находится в тюрьме, потому что представляет истину, демократию, уважительный обмен рациональными идеями», — говорится в заявлении.
Сиднейский ученый Фэн Чуньи призвал австралийское правительство добиваться условно-досрочного освобождения писателя по медицинским показателям. В августе у него обнаружили кисту на почке.
Ян Хэнцзюнь — бывший китайский дипломат, который с 2002 года является гражданином Австралии. С 1989 года он десять лет работал в Министерстве государственной безопасности Китая, а после переезда написал несколько шпионских романов о двойном агенте по фамилии Ян.