Тиктокера обвинили в убийстве своей девушки. Пара прославилась, публикуя видео «идеальных отношений»

Тиктокер Матеус Йоханнес арестован по обвинению в убийстве своей девушки Клаудии Камбанзы. Она была найдена с ножевым ранением ночью в английском городе Кингстон-апон-Халл полторы недели назад. В больнице женщина скончалась.
28-летний Матеус и 22-летняя Клаудия переехали в Великобританию из Намибии. Они стали популярны, публикуя в TikTok ролики об их якобы идеальном романе. Daily Mail пишет, что они смогли монетизировать подобный контент.
В одном из тиктоков пара проводит вечер на ярмарке. Они катаются на аттракционах, держатся за руки и целуются.
Другое видео называется «отношения с намбийским джентльменом». В нем показаны букеты роз, обернутые в денежные купюры, дорогие подарки, вечер в коктейль баре и спальня, усыпанная лепестками роз.
Что именно подтолкнуло Матеуса к убийству, неизвестно. Вкоре блогер предстанет перед Королевским судом Кингстон-апон-Халла.
Полиция распространила заявление родственников погибшей девушки: «Клаудия была добрым, веселым и отзывчивым человеком, который не боялся трудностей и всегда желал добра другим людям. Она любила готовить и принимать гостей».