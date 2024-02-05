Тиктокера обвинили в убийстве своей девушки. Пара прославилась, публикуя видео «идеальных отношений»

Тиктокер Матеус Йоханнес арестован по обвинению в убийстве своей девушки Клаудии Камбанзы. Она была найдена с ножевым ранением ночью в английском городе Кингстон-апон-Халл полторы недели назад. В больнице женщина скончалась.