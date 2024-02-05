Умирающий японец признался полиции, что был в списке самых разыскиваемых преступников страны

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:13
Фото: Colton Jones/Unsplash

В Японии умирающий в больнице мужчина признался полиции, что он был одним из самых разыскиваемых преступников в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Получив наводку, полиция отправилась в больницу недалеко от Токио, чтобы допросить 70-летнего мужчину. Он рассказал им, что болен раком последней стадии, поэтому хочет умереть под своим настоящим именем — Сатоши Киришима.

Мужчину разыскивали почти 50 лет за участие в радикальной группировке, которая устраивала взрывы в 1970-х годах. На протяжении этого времени фото мужчины висело у каждого полицейского участка страны.

Японца допрашивали четыре дня, а затем он умер. Полиции так и не удалось установить его личность, но тесты ДНК предварительно показали, что он действительно Киришима.

Киришима родился в 1954 году. В студенческие годы он вступил в Восточно-Азиатский антияпонский вооруженный фронт, боевую группу, которая в 1970-х годах осуществила серию взрывов, направленных против крупных японских компаний.

Мужчина не был ключевым членом группировки, но он был единственным из 10 ее участников, кого так и не поймали. По данным NHK, находясь в бегах, Киришима не имел мобильного телефона и медицинской страховки, а зарплату он получал наличными.

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