Умирающий японец признался полиции, что был в списке самых разыскиваемых преступников страны

В Японии умирающий в больнице мужчина признался полиции, что он был одним из самых разыскиваемых преступников в стране. Об этом сообщает The Guardian.
Получив наводку, полиция отправилась в больницу недалеко от Токио, чтобы допросить 70-летнего мужчину. Он рассказал им, что болен раком последней стадии, поэтому хочет умереть под своим настоящим именем — Сатоши Киришима.
Мужчину разыскивали почти 50 лет за участие в радикальной группировке, которая устраивала взрывы в 1970-х годах. На протяжении этого времени фото мужчины висело у каждого полицейского участка страны.
Японца допрашивали четыре дня, а затем он умер. Полиции так и не удалось установить его личность, но тесты ДНК предварительно показали, что он действительно Киришима.
Киришима родился в 1954 году. В студенческие годы он вступил в Восточно-Азиатский антияпонский вооруженный фронт, боевую группу, которая в 1970-х годах осуществила серию взрывов, направленных против крупных японских компаний.
Мужчина не был ключевым членом группировки, но он был единственным из 10 ее участников, кого так и не поймали. По данным NHK, находясь в бегах, Киришима не имел мобильного телефона и медицинской страховки, а зарплату он получал наличными.