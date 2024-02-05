«Коммерсант»: Роскомнадзор предложил скрыть причину блокировки сайтов по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор предлагает закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов, передает «Коммерсант».
Ведомство опубликовало проект приказа, меняющего порядок работы информационной системы, через которую операторы получают данные о заблокированных сайтах.
В частности, предлагается отменить пункт, позволяющий проверить наличие требований Генпрокуратуры о блокировке запрещенного контента. Номер требования хотят убрать из реестровой записи о блокировке.
Операторы же получат возможность не публиковать основания для удаления контента. «Коммерсант» отмечает, что изменения касаются только блокировок по требованию Генпрокуратуры и не затрагивают решения судов, Роскомнадзора или правообладателей.
Сейчас проект приказа находится на стадии публичного обсуждения. В декабре 2022 года ведомство уже выносило на рассмотрение документ, подразумевающий похожие изменения.
В январе 2024-го Роскомнадзор объявил о создании базы геолокаций IP-адресов, чтобы определять приблизительное местонахождение пользователей интернета. Информацию государству будут предоставлять провайдеры и операторы связи.
«Создание базы позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации», — заявили представители ведомства.