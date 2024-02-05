Организаторы Popoff Kitchen заявили, что прекращают работу в России

Организаторы техно-вечеринок Popoff Kitchen заявили, что прекращают работу на территории России. Решение они объяснили невозможностью обеспечить безопасность для своих гостей в связи с рядом законов, связанных с ЛГБТ*. Об этом организаторы сообщили в своей телеграм-канале.
«6 лет мы делали Popoff Kitchen в России. Мы смогли создать безопасное место для квир-комьюнити и наших друзей. Главными нашими принципами всегда были свобода, сексуальная раскрепощенность и поддержка без осуждения любых видов самовыражения. <…> Мы больше не можем говорить о безопасных пространствах и защите наших ценностей, а главное, наших гостей. Существование нашего проекта в прежнем виде перестает быть возможным», — написали они.
Представители комьюнити подчеркнули, что продолжат работу за пределами России — в странах Азии и Европы. Организаторы добавили, что Popoff Kitchen начнет функционировать в формате лейбла и агентства артистов.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.