Организаторы Popoff Kitchen заявили, что прекращают работу в России

«6 лет мы делали Popoff Kitchen в России. Мы смогли создать безопасное место для квир-комьюнити и наших друзей. Главными нашими принципами всегда были свобода, сексуальная раскрепощенность и поддержка без осуждения любых видов самовыражения. <…> Мы больше не можем говорить о безопасных пространствах и защите наших ценностей, а главное, наших гостей. Существование нашего проекта в прежнем виде перестает быть возможным», — написали они.