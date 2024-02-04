КНДР экспортировала в КНР париков и накладных ресниц на 167 млн долларов

Северная Корея экспортировала в Китай париков, накладных бород и ресниц на сумму 167 млн долларов. Объем товара — 1 680 тонн, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные КНР.
Представители отрасли подтвердили, что в 2023 году торговля северокорейскими накладными ресницами через Китай значительно увеличилась. По данным китайской таможни, экспорт в КНР увеличился более чем вдвое, когда границы страны вновь открылись.
Китай — основной участник внешней торговли КНДР. Парики и ресницы составили почти 60% от официального экспорта Северной Кореи: в 2019 году было передано 1829 тонн на сумму всего 31,1 млн долларов.
Эти товары северокорейцы делают в основном вручную. В Китае эта продукция считается высококачественной, и из‑за низкой стоимости рабочей силы в Северной Корее она примерно втрое дешевле, чем аналогичные китайские товары.
При этом в мире эта продукция продается с меткой «Сделано в Китае». Для КНДР подобная торговля — значимый источник валютных поступлений.