КНДР экспортировала в КНР париков и накладных ресниц на 167 млн долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:15
Фото: Micha Brändli/Unsplash

Северная Корея экспортировала в Китай париков, накладных бород и ресниц на сумму 167 млн долларов. Объем товара — 1 680 тонн, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные КНР.

Представители отрасли подтвердили, что в 2023 году торговля северокорейскими накладными ресницами через Китай значительно увеличилась. По данным китайской таможни, экспорт в КНР увеличился более чем вдвое, когда границы страны вновь открылись.

Китай — основной участник внешней торговли КНДР. Парики и ресницы составили почти 60% от официального экспорта Северной Кореи: в 2019 году было передано 1829 тонн на сумму всего 31,1 млн долларов.

Эти товары северокорейцы делают в основном вручную. В Китае эта продукция считается высококачественной, и из‑за низкой стоимости рабочей силы в Северной Корее она примерно втрое дешевле, чем аналогичные китайские товары.

При этом в мире эта продукция продается с меткой «Сделано в Китае». Для КНДР подобная торговля — значимый источник валютных поступлений.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+