Скончался лидер группы Bob Marley & The Wailers Астон Барретт

«С тяжестью в сердце мы делимся новостью о кончине нашего любимого Астона Барретта (Aston ’Familyman’ Barrett) после долгой борьбы за здоровье. Сегодня утром мир потерял не только культового музыканта и основу группы The Wailers, но и замечательного человека, чье наследие столь же огромно, как и его талант. Наша семья просит о конфиденциальности в это непростое время, поскольку слова не могут выразить нашу глубокую утрату», — написал Астон Барретт-младший.