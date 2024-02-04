Скончался лидер группы Bob Marley & The Wailers Астон Барретт

Астон Семьянин Барретт, бывший басист и лидер группы Bob Marley & The Wailers, скончался в возрасте 77 лет, сообщил его сын в своих соцсетях 3 февраля.
«С тяжестью в сердце мы делимся новостью о кончине нашего любимого Астона Барретта (Aston ’Familyman’ Barrett) после долгой борьбы за здоровье. Сегодня утром мир потерял не только культового музыканта и основу группы The Wailers, но и замечательного человека, чье наследие столь же огромно, как и его талант. Наша семья просит о конфиденциальности в это непростое время, поскольку слова не могут выразить нашу глубокую утрату», — написал Астон Барретт-младший.
Первая известность к рожденному в Кингстоне музыканту пришла во время игры в группе регги-легенды Ли Скрэтча Перри. Позже он покинул ее и вместе с братом Карлтоном присоединился к The Wailers в 1971 году.
В составе The Wailers Барретт занимался аранжировками песен, а также был сопродюсером и звукоинженером нескольких альбомов группы, включая «Catch a Fire» и «Exodus».
Барретт покинул The Wailers в 1981 году, а позже продал лейбл группы Island Records, требуя 60 миллионов фунтов стерлингов невыплаченных роялти, но в итоге дело было прекращено.
Барретт получил прозвище Семьянин, еще будучи лидером группы, — до смерти он стал отцом 41 ребенка.