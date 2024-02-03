В Steam вышел «Симулятор чушпана»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:29
Фото: store.steampowered

Российская студия Sebasa Games выпустила в Steam игру «Симулятор чушпана».

В описании тайтла говорится, что игроку предстоит путь от чушпана до пацана. Для этого придется собирать бутылки и сдавать мусор, завоевывать авторитет в уличных драках. Есть романтическая линия с продавщицей «Шестерочки».

«В этой игре вы почувствуете на своей шкуре, как плохо быть причастным к преступному миру, где тень правосудия неминуемо охватывает каждого, кто выбрал этот темный путь», — сказано в описании.

Сейчас в Steam у «Симулятора чушпана» более 200 отзывов, из которых 87% — положительные. Пользователи хвалят игру за юмор и возможность окунуться в детство из 90-х, отмечают, что проходится она «за один-два часа на одном дыхании». Есть и негативные отзывы. Вот один из них: «Слово разраба: Оптимизация в гoвнe».

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