В Steam вышел «Симулятор чушпана»

Сейчас в Steam у «Симулятора чушпана» более 200 отзывов, из которых 87% — положительные. Пользователи хвалят игру за юмор и возможность окунуться в детство из 90-х, отмечают, что проходится она «за один-два часа на одном дыхании». Есть и негативные отзывы. Вот один из них: «Слово разраба: Оптимизация в гoвнe».