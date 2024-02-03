Зоозащитники успокоили собачников: розовый снег не вредит животным

Зоозащитница Елена Шостаковская заявила, что розовый снег не имеет никакого отношения к изониазидам, а подобные страшилки появляются каждую зиму. Сотрудница ветклиники «В добрые руки» Анастасия Леонова отметила, что изониазид выпускается в виде белых таблеток, а при контакте с водой или снегом не окрашивает их в другие цвета.