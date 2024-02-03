Зоозащитники успокоили собачников: розовый снег не вредит животным

Зоозащитники рассказали РБК, что московским собачникам не стоит бояться снега розового цвета, — он не вредит животным.
Такой снег ранее обнаружили в нескольких районах столицы. Некоторые собачники решили, что его цвет обусловлен изониазидом — средством для лечения туберкулеза, очень опасного для животных и применяемого догхантерами.
Телеграм-канал «Эй, Москва» со ссылкой на местную жительницу сообщил, что на прогулке ее питомец понюхал розовое пятно на снегу и стал испытывать слабость, трудности с дыханием и ходьбой.
Зоозащитница Елена Шостаковская заявила, что розовый снег не имеет никакого отношения к изониазидам, а подобные страшилки появляются каждую зиму. Сотрудница ветклиники «В добрые руки» Анастасия Леонова отметила, что изониазид выпускается в виде белых таблеток, а при контакте с водой или снегом не окрашивает их в другие цвета.
По словам Леоновой, розовый снег — это остатки от красочных салютов, а навеянная паника — обыкновенная провокация.
Зоозащитники отметили, что все это не отменяет проблему догхантеров. Они посоветовали выгуливать питомцев на поводке и в наморднике, а при появлении тревожных симптомов немедленно показать специалистам.