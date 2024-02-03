Американец хранил в гараже старую ракету для ядерной боеголовки

В штате Огайо полицейские обнаружили в гараже у местного жителя ракету класса «воздух-воздух», предназначенную для перевозки ядерной боеголовки. Об этом сообщает KIRO 7.
В отдел полиции по разминированию города Белвью поступил звонок из Музея военно-воздушных сил в Дейтоне. Сотрудники площадки рассказали, что им позвонил мужчина и предложил подарить ракету для ядерной боеголовки.
Полицейские прибыли в дом американца и обнаружили опасный предмет в гараже. Оказалось, что это старая ржавая ракета Douglas AIR-2 Genie, способная переносить ядерную боеголовку W25 мощностью 1,5 килотонны.
По словам владельца, он купил ракету на гаражной распродаже, а до этого она принадлежала соседу, который умер. Взрывотехники обследовали находку и убедились, что ракета инертная, то есть без топлива и ядерного заряда.
«Поскольку предмет был инертным и военные не потребовали его обратно, полиция оставила предмет местному жителю, чтобы тот отреставрировал его и выставил в музее», — сообщили Би-би-си в полиции.
Ракеты Douglas AIR-2 Genie использовались США и Канадой во время холодной войны. Единственный запуск такой ракеты состоялся в 1957 году, в 1962-м их производство остановили.