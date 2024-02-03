В Бердске отменили фестиваль женской книги. Вместо него пройдет форум «Тыл Новосибирской области»

«Новое руководство города Бердска похоронило проект, который развивался четыре года и получил федеральную известность. Фестиваль, над которым трудилась отличная команда, в котором принимали участие лучшие писатели нашей страны, который готовили активные и заинтересованные бердчане — библиотекари, работники ДК „Родина“, музейщики, да много кто, — не дожил до своего первого юбилея», — прокомментировали организаторы «Сибирской Атлантиды».