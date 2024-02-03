В Бердске отменили фестиваль женской книги. Вместо него пройдет форум «Тыл Новосибирской области»

Администрация Бердска отказала организаторам в проведении фестиваля женской книги «Сибирская Атлантида». Ответ руководства города директору Ассоциации книжных фестивалей Михаилу Фаустову опубликован в группе мероприятия во «ВКонтакте».
Чиновники заявили, что в даты, на которые было запланировано событие, его площадка — ДК «Родина» — уже занята. Там пройдет зимняя областная спартакиада и форум «Тыл Новосибирской области», сказали городские власти.
«Новое руководство города Бердска похоронило проект, который развивался четыре года и получил федеральную известность. Фестиваль, над которым трудилась отличная команда, в котором принимали участие лучшие писатели нашей страны, который готовили активные и заинтересованные бердчане — библиотекари, работники ДК „Родина“, музейщики, да много кто, — не дожил до своего первого юбилея», — прокомментировали организаторы «Сибирской Атлантиды».
Они также поблагодарили предыдущее городское руководство за поддержку проекта.
Еще 29 января Фаустов в своем телеграм-канале сообщал, что организаторы получили «неофициальный» отказ мэрии в проведении мероприятия.
Фестиваль появился в 2019 году под названием «День женской книги», отмечает «Коса». В 2021-м его переименовали в «Сибирскую Атлантиду» и продлили до трех дней. На фест приезжали российские писательницы, поэтессы и литератураведки.
В январе 2022 года организаторы подавали заявку на президентский грант для проекта. Там они описывали фестиваль следующим образом: «Акцент будет сделан на женской литературе и роли женщины в современной культуре. Организаторы уйдут от агрессивного феминистического дискурса, сформируют положительный образ современной женщины — успешного человека с традиционными семейными ценностями, чья роль в обществе базируется на четком распределении гендерных ролей».