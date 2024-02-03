Sony запретила активировать свои игры в Steam аккаунтам из России и Беларуси

Sony ограничила активацию игры Horizon Forbidden West Complete Edition на российских и белорусских аккаунтах Steam. Об этом сообщил российский издатель и дистрибьютор игр «Бука» в посте во «ВКонтакте», посвященному предзаказу Horizon Forbidden West Complete Edition.
В магазине SteamPay со ссылкой на информацию от Sony уточнили, что ограничения касаются всех игр от издательства компании. В онлайн-магазине «Бука» на страницах игр уже появилось предупреждение, что активировать их в Steam не получится в России и Беларуси.
Активация игр Sony до сих пор доступна с аккаунтов других стран СНГ. Пользователи рассказали DTF, что игры компании по-прежнему можно дарить подарком с аккаунтов других государств.
Кроме Horizon Forbidden West от издательства Sony в Steam размещены игры God of War, The Last of Us Part 1, две части Marvel’s Spider Man, Ratchet and Clank «Сквозь Миры», Until Dawn и другие.
В марте 2022 года Sony приостановила поставки в Россию своих устройств, игр и ПО. Цифровой магазин PS Store оказался недоступен для российских пользователей. Некоторые россияне стали регистрировать в нем аккаунты других регионов и покупать там игры. Самыми популярными стали турецкие аккаунты, поскольку в них более низкая цена на игры и подписку PS Plus.