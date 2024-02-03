Sony запретила активировать свои игры в Steam аккаунтам из России и Беларуси

В марте 2022 года Sony приостановила поставки в Россию своих устройств, игр и ПО. Цифровой магазин PS Store оказался недоступен для российских пользователей. Некоторые россияне стали регистрировать в нем аккаунты других регионов и покупать там игры. Самыми популярными стали турецкие аккаунты, поскольку в них более низкая цена на игры и подписку PS Plus.