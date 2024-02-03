В Ленобласти женщина четыре года спала с мумией супруга. Детям она говорила, что папа скоро очнется

В деревне Старосиверская Гатчинского района Ленобласти инспектор по делам несовершеннолетних обнаружил в частном доме мумию человека. Об этом сообщает телеканал «78».
Инспектор приходил проверить, в каких условиях живут четверо детей женщины, чей муж пропал около четырех лет назад. Выяснилось, что мумия — это тело погибшего супруга женщины, с которым она спала все эти годы.
По информации «78», мужчина умер в декабре 2020 года после конфликта с супругой. Подробности инцидента неизвестны, видимых признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Телеканал сообщает, что мужчина был сторонником самолечения, а незадолго до смерти получил сильное обморожение ног, поскольку не носил зимой обувь.
Супруга замотала погибшего в одеяло и положила в кровать, в которой они раньше спали. В ногах у него она положила «крест Анубиса», который в Древнем Египте считался ключом от царства мертвых. Источник «78» утверждает, что жительница Старосиверской также была поклонницей тибетских монахов. Якобы она специально создавала условия, при которых тело не разлагалось.
Один из членов семьи рассказал телеканалу, что женщина после смерти мужа с каждым годом теряла рассудок и просто сидела в запертой комнате с трупом, а хозяйством занималась старшая дочь. Детям женщина говорила, что папа в коме и скоро очнется. Вместе со старшим сыном они запрещали другим детям рассказывать о случившемся, угрожая отдать в детский дом или психиатрическую лечебницу.
До гибели мужчины супруги на протяжении 16 лет брака постоянно ссорились. По информации «78», муж избивал жену и детей, но не давал обратиться в полицию, угрожая смертью.
Телеканал сообщает, что женщина давно находится под наблюдением психиатра, у нее генетическая склонность к шизофрении. Ее отправили в психиатрическую лечебницу. Четверо несовершеннолетних детей женщины — два 11-летних мальчика и девочки 8 и 17 лет — в больнице. Их дальнейшая судьба пока решается.
Дом семьи опечатан, при этом внутри остаются животные — птицы, кролики, кошки, собаки и коза, которая скоро должна родить. Питомцы находятся в доме без еды и воды.