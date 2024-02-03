В Ленобласти женщина четыре года спала с мумией супруга. Детям она говорила, что папа скоро очнется

Супруга замотала погибшего в одеяло и положила в кровать, в которой они раньше спали. В ногах у него она положила «крест Анубиса», который в Древнем Египте считался ключом от царства мертвых. Источник «78» утверждает, что жительница Старосиверской также была поклонницей тибетских монахов. Якобы она специально создавала условия, при которых тело не разлагалось.