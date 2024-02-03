На Байконуре верблюд провалился в колодец

На космодроме Байконур в один из колодцев провалился верблюд. Доставать его пришлось спасателям. Об операции рассказала пресс-служба МЧС России.
Животное брело по снегу и случайно упало в один из технических колодцев. Вытаскивать его приехали специалисты СПСЧ № 2 Специального управления ФПС № 70 МЧС России.
Бедолагу обмотали пожарным рукавом и привязали к машине. Только таким образом горбатого удалось вытянуть из обледеневшей ямы. После вызволения из ловушки животное продолжило свой путь, отметили представители ведомства.
На прошлой неделе пожарным пришлось выехать в многоэтажку в Уфе из‑за жалоб на задымление. Квартиру им никто не открыл, поэтому спасателям пришлось взломать дверь.
Зайдя внутрь, они обнаружили горящую на индукционной плите сковороду с едой, хозяев дома не оказалось. В квартире пожарным удалось найти пять кошек, забившихся в другой комнате.
Спасатели пришли к выводу, что огонь зажег кто‑то из пяти питомцев. Вероятно, в поисках корма они залезли на плиту и случайно включили, а когда она нагрелась, убежали как можно дальше.