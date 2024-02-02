Тысячи жителей Торонто остались без света из‑за енота

Дикое животное пробралось на станцию энергетической компании Toronto Hydro One. Там енот повредил оборудование, из‑за чего подача электричества прервалась на 2,5 часа.
Перебои с электроэнергией произошли вечером, около 19:40 по местному времени. Из‑за них несколько человек застряли в лифтах. Пожарным пришлось вызволять пассажиров лифтов не менее чем в семи зданиях.
Сотрудникам электростанции пришлось срочно чинить поломку. Удалось ли им поймать виновного в ней енота, не уточняется. Зато отмечается, что из‑за сбоя в энергоснабжении никто в городе не пострадал.