Тысячи жителей Торонто остались без света из‑за енота

Юлия Онодэра
Вчера в 22:53
Фото: Chris Ensminger/Unsplash

Семь тысяч жителей канадского города Торонто остались без света из‑за енота. Об этом сообщил CBC.

Дикое животное пробралось на станцию энергетической компании Toronto Hydro One. Там енот повредил оборудование, из‑за чего подача электричества прервалась на 2,5 часа.

Перебои с электроэнергией произошли вечером, около 19:40 по местному времени. Из‑за них несколько человек застряли в лифтах. Пожарным пришлось вызволять пассажиров лифтов не менее чем в семи зданиях.

Сотрудникам электростанции пришлось срочно чинить поломку. Удалось ли им поймать виновного в ней енота, не уточняется. Зато отмечается, что из‑за сбоя в энергоснабжении никто в городе не пострадал.

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