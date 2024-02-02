Количество видеосервисов с оригинальным контентом в 2023 году выросло почти на треть

Premier в ответ на данные «Кинопоиска Pro» отметил, что там не согласны с расчетами по количеству всех выпущенных видеосервисом оригинальных проектов за прошлый год и, соответственно, с совокупным показателем по рынку. «Не были учтены документальные проекты Premier, а также те проекты, которые были выпущены совместно с телеканалами ГПМ», — пояснил представитель онлайн-кинотеатра. А в Kion сообщили «Ведомостям», что выпустили 15 сериалов.