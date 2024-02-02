Количество видеосервисов с оригинальным контентом в 2023 году выросло почти на треть

В 2023 году онлайн-кинотеатры выпустили 175 оригинальных проектов, а в 2022-м — 139 (рост составил 26%). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анализ «Кинопоиск Pro». Данные предоставили сами стриминги.
Большую часть оригинальных проектов составляют игровые сериалы — всего их 112 (64%). В оставшиеся 36% входят полнометражные фильмы, документальный контент и другие проекты. В 2022 году игровые сериалы составляли ту же долю — их было 89 от общего количества.
Лидером по количеству оригинальных игровых сериалов стал Premier, где вышло 28 таких проектов. Следом идут Wink с 22 релизами и Start с 20. Остальные места в рейтинге заняли Okko (17), Kion (13), «Иви» (10), «Кинопоиск» (6) и more.tv (5).
Premier в ответ на данные «Кинопоиска Pro» отметил, что там не согласны с расчетами по количеству всех выпущенных видеосервисом оригинальных проектов за прошлый год и, соответственно, с совокупным показателем по рынку. «Не были учтены документальные проекты Premier, а также те проекты, которые были выпущены совместно с телеканалами ГПМ», — пояснил представитель онлайн-кинотеатра. А в Kion сообщили «Ведомостям», что выпустили 15 сериалов.
Среди сериалов, которые вызывали наибольший интерес аудитории в 2023 году, представители видеосервисов выделили «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink и Start), «Король и Шут» («Кинопоиск»), «Лада Голд» («Иви»), «Фишер» (Wink), второй сезон «Жизни по вызову» (Kion), «Волшебный участок» (Okko) и третий сезон проекта «Мир! Дружба! Жвачка!» (Premier).