Опрос: большинство российских компаний не готовы к онкологии у сотрудников

Большинство российских компаний не имеют регламента действий на случай, если у сотрудника обнаружат рак или другое критическое заболевание, передает «Коммерсант» результаты опроса сервиса HH.ru и компании Diversity Brand. Исследование приурочено к Всемирному дню борьбы с раком.
Только у 5% респондентов есть конкретный порядок или регламент работы в подобных ситуациях. 46% респондентов признались, что не знают, как действовать в случае, если у сотрудника будет обнаружено онкозаболевание, еще 16% затруднились с ответом.
Большинство работодателей в той или иной форме поддерживают работников: например, более двух третей компаний готовы сохранить за сотрудником рабочее место на период длительного лечения, 49% и 48% предложили сотрудникам с онкологическим диагнозом гибкие условия труда и оказали материальную поддержку.
62% респондентов знают о случаях заболевания раком среди сотрудников, лишь 16% ничего не предпринимали в связи с этим.
Заболеваемость онкологией среди молодых людей растет по всему миру, узнали ученые в начале года. Уровень диагностирования онкологии в США вырос за 20 лет на 12,8%.