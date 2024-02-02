В Британии 285-летний лимон продали на аукционе за 1400 фунтов стерлингов

Александр Голиков
Сегодня в 15:19
Фото:Brettells

Лимон 1739 года ушел с молотка аукциона Brettells в городе Ньюпорт за 1400 фунтов стерлингов. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Пятисантиметровый фрукт обнаружили в китайском сундуке XIX века — на продажу изначально выставляли именно его. Судя по надписи, вырезанной на лимоне, он был подарен неким мистером П.Лу Франчини мисс Э.Бакстер 4 ноября 1739 года.

Глава аукционного дома Дэвид Бреттелль отметил, что, несмотря на то что фрукт полностью высох, он неожиданно хорошо сохранился для 285 лет.

© Brettells

Неожиданным для него стал и ход самих торгов, которые начались с 40 фунтов стерлингов. «Внезапно цена повысилась до 340 фунтов, а затем 440 и все продолжала расти. К моменту, когда она достигла 700, осталось два претендента. В итоге все закончилось аплодисментами на отметке 1100 фунтов», — поделился Бреттелль.

За сам 34-сантиметровый сундук, в котором нашли лимон, на аукционе предложили только 32 фунта стерлингов. Представитель Brettells предположил, что ящик стал подарком возлюбленной, привезенным из колониальной Индии.

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