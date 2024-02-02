В Британии 285-летний лимон продали на аукционе за 1400 фунтов стерлингов

Неожиданным для него стал и ход самих торгов, которые начались с 40 фунтов стерлингов. «Внезапно цена повысилась до 340 фунтов, а затем 440 и все продолжала расти. К моменту, когда она достигла 700, осталось два претендента. В итоге все закончилось аплодисментами на отметке 1100 фунтов», — поделился Бреттелль.