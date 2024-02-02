В Гамбурге построили туннели для жаб стоимостью почти 500 тыс. евро

В районе Бланкенезе на западе Гамбурга местные политики построили туннели для жаб на фоне сокращения их популяции. Об этом сообщает Bild.
Четыре жабьих туннеля и барьеры из стали и бетона обошлись почти в 500 тыс. евро. Ранее власти установили специальные барьеры, которые не давали жабам попасть под колеса автомобилей. Однако эту меру посчитали недостаточной.
По данным Союза охраны природы и биоразнообразия (Nabu), в 2021 году насчитывалось всего 616 жаб по сравнению со 1002 тремя годами ранее. Также упала численность прудовых тритонов.
Такое распоряжение средствами вызвало недовольство у налогоплательщиков и представителей «Свободной демократической партии». Кроме того, они удивились, что туннели были построены не под оживленными трассами, а под велосипедными дорожками.