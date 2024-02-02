Соцсеть «Панч» закрылась. В ней можно было создавать и продвигать музыку

31 января в России закрылась соцсеть «Панч». Информация о заморозке проекта появилась еще в середине января, сообщает РБК.
«На текущем рынке видеоплатформ очень трудно оставаться независимым проектом. Несмотря на постоянный рост авторов и количества контента, нам было непросто масштабировать зрителей. Рост замедлился — и это предопределило судьбу проекта», — говорилось в сообщении.
У пользователей было две недели, чтобы выгрузить свой контент из соцсети. После 31 января ее серверы прекратили работу. Число пользователей и финансовые показатели соцсети не называются.
«Панч» появился в октябре 2022 года. В нем можно было создавать свою музыку с помощью готовых битов, аудиоэффектов и нейросети, генерирующей тексты песен на основе нескольких слов.
По словам основательницы ESNESN занималась разработкой проекта. Галины Дегтяревой, «Панч» должен был стать первой платформой в стране, где музыкальный контент проходит путь от создания до дистрибуции.