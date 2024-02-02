София стала самым популярным именем у новорожденных в России в 2023 году

В России имя София стало самым популярным у новорожденных в 2023 году. Так в стране назвали 24 065 девочек, говорится на портале ЗАГС.
В топ-5 женских имен вошли Ева (19 142) и Анна (18 398), Мария (16 800) и Виктория (15 971). Среди мужских имен на первом месте оказался Михаил (23 645). Следом идут Артем (22 790), Александр (22 682), Матвей (18 837) и Максим (17 399).
Портал уточняет, что в 2023 году было подано 1 921 831 заявление о рождении ребенка. Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек, — 52% против 48%. Средний возраст матери составил 29,7 года, а отца — 29,2 года.
В конце 2023-го ЗАГС Москвы назвал самые необычные имена новорожденных в 2022 году. Среди необычных мужских имен встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий, Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон.
Девочек называли Лилией, Розой, Астрой, Лавандой, Акулиной, Николеттой, Забавой, Прасковьей, Джульеттой, Фелицией, Агриппиной, Венецией, Музой, Марселиной, Клеопатрой, Флорой, Тиффани и Бриллиантом.