Пересматривать «Гарри Поттера» и «Звездные войны» может быть полезным для психики

Семён Гудошников
Сегодня в 22:31
Фото: Warner Bros.

Пересматривать любимые картины, например «Гарри Поттера» и «Звездные войны», может быть полезно для психического здоровья. Об этом в колонке для Business Insider сообщает доктор психологических наук Клэй Рутледж.

По его словам, многие воспринимают ностальгию как нечто плохое, поскольку она якобы мешает сосредоточиться на настоящем и будущем. Однако все больше исследований показывают, что это чувство помогает избавиться от неудовлетворенности и дает надежду. Ностальгия скорее связана с представлением о будущем, чем с тоской о прошлом, пишет Рутледж.

Эксперименты, которые он провел с коллегами, показывают, что размышления о будущем часто вызывают у людей тревогу. В такие моменты мозг обращается к воспоминаниям, чтобы проанализировать, как события прошлого повлияли на жизнь человека.

В опросах респонденты говорили, что испытывают ностальгию во время тяжелых событий, которые угрожают их благополучию — таких как потеря работы, проблемы со здоровьем, разводы.

Приятные воспоминания о прошлом в подобные моменты дают облегчение и побуждают увеличить число социальных контактов. «Ностальгия не просто облегчает боль одиночества; она помогает людям решить эту проблему и двигаться вперед», — говорится в колонке.

В более широком смысле ностальгия служит источником вдохновения, мотивирует на достижение целей, повышает самооценку и даже помогает определиться со смыслом жизни.

Чтобы окунуться в ностальгию, доктор советует перебирать старые фотографии, готовить блюда по семейным рецептам, пересматривать фильмы, которые нравились в детстве. В качестве примера он приводит франшизы «Гарри Поттер» и «Звездные войны».

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