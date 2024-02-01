Пересматривать «Гарри Поттера» и «Звездные войны» может быть полезным для психики

Пересматривать любимые картины, например «Гарри Поттера» и «Звездные войны», может быть полезно для психического здоровья. Об этом в колонке для Business Insider сообщает доктор психологических наук Клэй Рутледж.
По его словам, многие воспринимают ностальгию как нечто плохое, поскольку она якобы мешает сосредоточиться на настоящем и будущем. Однако все больше исследований показывают, что это чувство помогает избавиться от неудовлетворенности и дает надежду. Ностальгия скорее связана с представлением о будущем, чем с тоской о прошлом, пишет Рутледж.
Эксперименты, которые он провел с коллегами, показывают, что размышления о будущем часто вызывают у людей тревогу. В такие моменты мозг обращается к воспоминаниям, чтобы проанализировать, как события прошлого повлияли на жизнь человека.
В опросах респонденты говорили, что испытывают ностальгию во время тяжелых событий, которые угрожают их благополучию — таких как потеря работы, проблемы со здоровьем, разводы.
Приятные воспоминания о прошлом в подобные моменты дают облегчение и побуждают увеличить число социальных контактов. «Ностальгия не просто облегчает боль одиночества; она помогает людям решить эту проблему и двигаться вперед», — говорится в колонке.
В более широком смысле ностальгия служит источником вдохновения, мотивирует на достижение целей, повышает самооценку и даже помогает определиться со смыслом жизни.
Чтобы окунуться в ностальгию, доктор советует перебирать старые фотографии, готовить блюда по семейным рецептам, пересматривать фильмы, которые нравились в детстве. В качестве примера он приводит франшизы «Гарри Поттер» и «Звездные войны».