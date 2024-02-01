Пересматривать «Гарри Поттера» и «Звездные войны» может быть полезным для психики

По его словам, многие воспринимают ностальгию как нечто плохое, поскольку она якобы мешает сосредоточиться на настоящем и будущем. Однако все больше исследований показывают, что это чувство помогает избавиться от неудовлетворенности и дает надежду. Ностальгия скорее связана с представлением о будущем, чем с тоской о прошлом, пишет Рутледж.