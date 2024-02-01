Пока робота-авокадо цепляют к одной из верхних веток вручную, но в будущем для этих целей планируют использовать дроны. В тестовой модели устройство получает информацию об окружающей среде со встроенной камеры. Но его можно также оснастить фильтрами для сбора биоматериала, датчиками влажности и температуры.