Швейцарские инженеры изобрели робота, напоминающего по форме авокадо, для изучения тропических лесов. Об этом сообщает Tech Xplore со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале IEEE Transactions on Robotics.
Устройство крепят к верхушке дерева, а затем оно спускается по тросу, маневрируя через множество запутанных ветвей. На такую конструкцию ученые вдохновились, наблюдая за пауками. Эти членистоногие тоже используют для спуска веревки.
Маневрировать роботу помогают два пропеллера, установленных в той части, где у настоящего авокадо расположена косточка. Пропеллеры бесшумные, а потому не спугнут обитателей тропического леса (в отличие от исследователей, карабкающихся по деревьям).
Существующие роботы плохо подходят для подобных исследований — воздушные дроны цепляются лопастями за листву, а роботам-альпинистам мешает разная толщина и структура ветвей.
Пока робота-авокадо цепляют к одной из верхних веток вручную, но в будущем для этих целей планируют использовать дроны. В тестовой модели устройство получает информацию об окружающей среде со встроенной камеры. Но его можно также оснастить фильтрами для сбора биоматериала, датчиками влажности и температуры.
Исследователи надеются, что изобретение поможет открыть новые виды животных или растений. Из‑за труднодоступности тропических лесов многие виды могут оставаться скрыты от взгляда ученых.