«Лента»: ивент-менеджера Евгения Масловского арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Источник «Афиши Daily» на рынке мероприятий рассказал, что грядущий «фестиваль по факту был организован не Масловским, а через агента, который ведет работу с артистами, площадкой и билетными сервисами». Ивент-менеджер не принимает участия в организации и проведении «Будущего», которое состоится в первых числах февраля, добавили там. На новом сайте феста организатором указан Данил Горпенко.