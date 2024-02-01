«Лента»: ивент-менеджера Евгения Масловского арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Московского организатора мероприятий Евгения Масловского арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает «Лента» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Под стражу его поместили еще 30 ноября, а затем продлили арест до 28 февраля.
По словам собеседника издания, жертвой стала 17-летняя девушка. Следствие считает, что Масловский изнасиловал ее в офисе одной из фирм на юго-востоке Москвы 27 ноября, после чего потерпевшая обратилась в полицию.
Масловскому предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней», срок — от 8 до 15 лет), передает «Лента». Он вины не признал, его защита попыталась оспорить решение об аресте.
«Лента» называет Масловского организатором и учредителем московского фестиваля «Будущее». На сайте первого фестиваля «Будущее», который прошел в январе 2023 года в VK Stadium, Масловский указан как организатор — индивидуальный предприниматель.
Источник «Афиши Daily» на рынке мероприятий рассказал, что грядущий «фестиваль по факту был организован не Масловским, а через агента, который ведет работу с артистами, площадкой и билетными сервисами». Ивент-менеджер не принимает участия в организации и проведении «Будущего», которое состоится в первых числах февраля, добавили там. На новом сайте феста организатором указан Данил Горпенко.
Представитель фестиваля «Будущее» рассказал «Афише Daily», что Масловский «никогда не был организатором и уж тем более учредителем фестиваля» и выполнял функции «наемного сотрудника», поэтому указание его как организатора — это дезинформация. Он занимался «реализацией продаж билетов, арендой площадок и ведением медийной активности по мере необходимости с первых дней существования бренда».
По словам собеседника, слово «организатор» за Масловским имеет «больше символическое» значение и «закрепилось случайно» из‑за того, что он был ведущим и отвечал за медиа. Представитель проекта сказал, что команда организаторов прекратила с ним общение «по личным вопросам» из‑за «конфликта на почве расхождения взглядов и ценностей» в начале ноября 2023-го.
Подтвердить или опровергнуть сообщения об аресте Масловского представитель «Будущего» не смог.