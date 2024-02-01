Барабанщик Daft Punk подтвердил существование неизданного альбома

«Я думаю, что на этой безымянной пластинке будет много спонтанных вещей. <…> Я не знаю, попадет ли он в пластинку. Это были самые безумные и странно звучащие вещи», — поделился барабанщик. Однако выйдет ли пластинка, он не знает, хоть и надеется на это. Куинн слышал, что Daft Punk работают над релизом.