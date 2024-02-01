Барабанщик Daft Punk подтвердил существование неизданного альбома

Сессионный барабанщик Куинн, работавший с электронным дуэтом Daft Punk над последним альбомом, рассказал о своем опыте сотрудничества с музыкантами. Он стал свидетелем начального этапа написания песен и записи, передает Consequence of Sound.
«На „Random Access Memories“ я был практически последним, кто участвовал в записи. На следующем альбоме [Daft Punk], над которым мы работали, я был самым первым», — поделился Куинн. Один из участников дуэта Тома Бангальтер «просто экспериментировал», а вместе они «пытались передать атмосферу».
«Я думаю, что на этой безымянной пластинке будет много спонтанных вещей. <…> Я не знаю, попадет ли он в пластинку. Это были самые безумные и странно звучащие вещи», — поделился барабанщик. Однако выйдет ли пластинка, он не знает, хоть и надеется на это. Куинн слышал, что Daft Punk работают над релизом.
Daft Punk объявил о своем распаде еще в феврале 2021 года, после почти 30 лет совместного творчества. Во время недавнего интервью Бангальтер признался, что испытал облегчение от того, как распалась группа.
В мае 2023 года Daft Punk переиздали свой четвертый и последний альбом «Random Access Memories» в честь его десятилетия. В новую версию пластинки вошли 35 минут не изданной ранее музыки, включая демозаписи и ауттейки с сессий записи.