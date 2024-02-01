Цены на билеты в кино выросли до рекордных 300 с лишним рублей

В период с 18 по 24 января стоимость билета упала до до 345,3 рублей, а с 25 по 31 января вновь поднялась — до 358,5. Бывали периоды, когда цена так же превышала 300 рублей: в пандемию из‑за ограничений по всей стране состоялось всего несколько частных сеансов, которые учла ЕАИС, — в результате средняя цена за билет по стране составила в этот период 551,9 рублей.