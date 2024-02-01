Цены на билеты в кино выросли до рекордных 300 с лишним рублей

С 4 по 10 января поход в кинотеатр РФ рекордно подорожал, обратил внимание РБК на статистику Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС). Тогда средняя цена билета в кино достигла 383,3 рублей.
В период с 18 по 24 января стоимость билета упала до до 345,3 рублей, а с 25 по 31 января вновь поднялась — до 358,5. Бывали периоды, когда цена так же превышала 300 рублей: в пандемию из‑за ограничений по всей стране состоялось всего несколько частных сеансов, которые учла ЕАИС, — в результате средняя цена за билет по стране составила в этот период 551,9 рублей.
С 2015 года (в этого момента ЕВИС ведет учет) средние цены на билеты в кино обычно составляли от 240 до 270 рублей и редко превышали 300. Прокатная неделя с 4 по 7 января установила пятилетний рекорд и по количеству зрителей: кинотеатры тогда посетили 9,4 млн человек, отметил РБК.
Глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин повышение цен назвал вынужденной мерой, «которая снизу разгоняется операционными затратами, а сверху — придавливается спросом». В сети «Люксор» отметили, что в январе цены стандартно выше, так как кинотеатры временно отменяют скидки и акции.