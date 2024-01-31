В «Московском доме книги» филолога попросили не упоминать феминитивы на презентации книги

Также писательница вспомнила, что одна из зрительниц задала ей вопрос о термине «феминитив» и том, что отвечать противникам этих словообразований. «Ведущая презентации проговорила, что феминитивы нас попросили не обсуждать, но вопрос касается главным образом термина, а не самих слов, поэтому я могу на него ответить. Что я и сделала», — рассказала Гурьянова.