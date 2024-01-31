В «Московском доме книги» филолога попросили не упоминать феминитивы на презентации книги

В «Московском доме книги» филолога Светлану Гурьянову попросили не упоминать феминитивы на презентации книги «В начале было кофе». Об этом автор сообщила в соцсетях.
По ее словам, представители МДК попросили избегать темы феминитивов «в связи с последними событиями и во избежание неприятных ситуаций». «Ох, видимо, они не в курсе, о чем еще я гипотетически могу сказать», — пошутила Гурьянова.
Она назвала просьбу «ситуацией малоприятной». Позднее писательница добавила, что ее книга «посвящена языковым вопросам, о которых люди часто спорят, — в том числе вопросу о феминитивах».
«Никаких угроз не было. Тем не менее просьба вызывала у меня, мягко скажем, недоумение», — поделилась филолог.
Гурьянова заявила, что презентация прошла «хорошо и душевно», она была «грамотно организована», а представители МДК «были вежливы и приветливы». Она поблагодарила организаторов за мероприятие и отметила, что стала бы комментировать произошедшее, если бы не внимание к нему СМИ.
«Возможно, из‑за инициативы отдельных „перебдевших“ сотрудников (о которой, напомню, я знаю только из сообщения посредника) может пострадать репутация МДК, а этого мне не хотелось бы», — пояснила автор.
Гурьянова добавила, что во время презентации «все-таки не удержалась и пошутила про слова, которые обозначаются термином на букву Ф» и «даже произнесла слово „авторка“». «Меня никто не остановил — но и сказано все это было впроброс», — отметила она.
Также писательница вспомнила, что одна из зрительниц задала ей вопрос о термине «феминитив» и том, что отвечать противникам этих словообразований. «Ведущая презентации проговорила, что феминитивы нас попросили не обсуждать, но вопрос касается главным образом термина, а не самих слов, поэтому я могу на него ответить. Что я и сделала», — рассказала Гурьянова.
«Несколько человек мне потом сказали, что трансляция презентации прерывалась, когда мне задавали вопрос про феминитивы. Но эту информацию я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. После окончания презентации никто из представителей МДК не предъявлял мне никаких претензий», — добавила она.