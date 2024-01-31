Звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт рассказала, что страдает от алопеции

Американская актриса Лили Рейнхарт, известная по сериалу «Ривердейл», рассказала, что у нее диагностировали алопецию — патологическое выпадение волос. Этим артистка поделилась в своем аккаунте в тиктоке.
Рейнхарт отметила, что у нее обнаружили алопецию во время серьезного депрессивного эпизода. Теперь девушка использует терапию красным светом, чтобы справиться с выпадением волос.
В выложенном ролике актриса как раз сидела под специальной лампой, свечение которой должно помочь в лечении алопеции. «Меня вытолкнули за пределы того, что должен вытерпеть человек», — говорится в аудиосопровождении видео.
«Терапия красным светом — мой новый лучший друг», — прокомментировала Рейнхарт публикацию, которую увидели уже более 1 млн пользователей. Многие из них поблагодарили артистку, что та решилась рассказать о своем диагнозе публично.
Ранее Рейнхарт уже рассказывала о своих проблемах с волосами. В частности, она делилась, что им на пользу не пошли съемки в «Ривердейле», во время которых актрисе приходилось носить тугой высокий хвост.
Чтобы уложить его, стилисты использовали большое количество стайлинговых средств, которые вредили волосам Рейнхарт. Также ей приходилось неоднократно осветлять волосы, чтобы придать им определенный оттенок блонда.
«Я вроде как обещала себе, что, если мне предложат роль, где мне надо будет быть рыжей или брюнеткой, я буду носить парик, поскольку мои волосы и так прошли через многое», — признавалась актриса.
Ранее ученые из Новосибирска заподозрили, что от алопеции могла страдать Мона Лиза. Признаками алопеции у Джоконды назвали поредение волос, а также отсутствие ресниц и бровей.