Фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на сексуализацию спортсменок в ее спорте

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что в ее виде спорта девушек-спортсменок «очень сильно сексуализируют». Об этом она рассказала в своем ютуб-шоу «Бес Комментариев».
Медведева поделилась, что ей приходилось слышать комментарии о своей внешности в юном возрасте, в том числе от тренеров-мужчин. «Даже какие‑то мужчины-тренеры могут сказать „Что, похудела? Что‑то сиськи меньше стали“», — отметила фигуристка.
«Так в нашей сфере, где „фигуристка“ равно „красота“ равно „оценивать женскую красоту“ равно „не отказывай себе ни в чем“. И я выросла в той сфере, где от мужчины слышать такие вещи даже нормально», — рассказала Медведева.
Спортсменка призналась, что тренеры говорили ей, что у нее «маленькие сиськи» и из‑за этого судьи поставят «маленькие оценки за компоненты». Они просили несовершеннолетнюю девушку добиваться «сексуальной формы».
«Тебе 15 лет, 16 лет, 14 лет, и тебе такое говорят. И ты такая: „А, оценки меньше будут? Хорошо, я пойду пуш-ап надену“. Ты надеваешь пуш-ап, и тебе норм. Тебя никто не оскорбил», — поделилась воспоминаниями фигуристка.
Медведева отметила, что только во взрослом возрасте осознала, что комментарии тренеров были некорректными. «Дядь, сиси маленькие в 15 лет? Ну извините, я ребенок!» — заявила спортсменка.
Она также подчеркнула, что вся сфера фигурного катания устроена так, что девочек сексуализируют.
«Я чемпионаты мира, чемпионаты Европы выигрываю в трусах. Ну то есть у нас прозрачная юбка, и элементы такие, что мы встаем жопой кверху в трусах», — добавила спортсменка.