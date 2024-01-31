Фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на сексуализацию спортсменок в ее спорте

«Тебе 15 лет, 16 лет, 14 лет, и тебе такое говорят. И ты такая: „А, оценки меньше будут? Хорошо, я пойду пуш-ап надену“. Ты надеваешь пуш-ап, и тебе норм. Тебя никто не оскорбил», — поделилась воспоминаниями фигуристка.