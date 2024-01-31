Прыгунья в воду Мария Бруенок рассказала о домогательствах тренера

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55
Фото: Мария Бруенок/ВКонтакте

19-летняя член сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок рассказала о сексуальных домогательствах со стороны тренера национальной команды Павла Муякина. Этим девушка поделилась в интервью с Metaratings.

По словам Бруенок, два месяца назад она столкнулась с «проявлением повышенного интереса, не связанного с ее спортивной деятельностью», от тренера сборной Татарстана по прыжкам в воду Муякина, после чего «насторожилась и отдалилась от какого‑либо общения с ним».

Спустя две недели после завершения соревнований Бруенок получила личные сообщения с «информацией эротического характера, сопровождающейся текстом, предполагающим тесные отношения». После подачи заявления от спортсменки ее личного тренера Муякина отстранили от тренерской работы с запретом на посещение соревнований и официальных сборов.

Однако 30 января Муякина заметили на территории бассейна в Саратове во время тренировки спортсменов. После этого спортсменка решила предать огласке свою историю.

Бруенок рассказала об одном из случаев домогательства со стороны тренера. По ее словам, однажды Муякин пригласил ее к себе в номер, чтобы обсудить тренировочный процесс, но в итоге начал приставать. «Начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. То есть разговор личного характера. А дальше он меня поцеловал в губы. Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что‑либо делать. Я просто развернулась и ушла», — рассказала спортсменка.

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