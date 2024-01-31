Прыгунья в воду Мария Бруенок рассказала о домогательствах тренера

Бруенок рассказала об одном из случаев домогательства со стороны тренера. По ее словам, однажды Муякин пригласил ее к себе в номер, чтобы обсудить тренировочный процесс, но в итоге начал приставать. «Начал рассказывать, мол, мне нравятся такие умные и красноречивые девочки, как ты, ты мне очень нравишься. То есть разговор личного характера. А дальше он меня поцеловал в губы. Я ни слова не сказала, на горячую голову не хотелось что‑либо делать. Я просто развернулась и ушла», — рассказала спортсменка.