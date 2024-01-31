У кинотеатра Okko появился магазин мерча

В данный момент на витрине представлены бомбер, вдохновленный сериалом «Сансара», шоппер и худи из плотного хлопка «Черное облако». Кроме этого, на ней можно обнаружить футболки с героями мультфильмов «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон» и «Винни-Пух» в пропитанном поп-культурными отсылками исполнении, оранжевую футболку и кислотно-зеленый шоппер с поездом братьев Люмьер, а также множество других оригинальных айтемов.