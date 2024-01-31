У кинотеатра Okko появился магазин мерча

Стриминговый сервис Okko запустил магазин собственного мерча, рассказали представители онлайн-кинотеатра «Афише Daily».
Там появятся коллекции одежды и аксессуаров, связанные с оригинальными проектами Okko, а также вдохновленные классикой мирового кинематографа, мультфильмами и спортивными событиями. К тому же представители сервиса обещают больше оригинальных дропов и коллабораций с популярными брендами.
Сейчас там уже можно найти футболки с любимыми с детства персонажами студии «Союзмультфильм», вещи, посвященные хитовым сериалам «Сансара» и «Черное облако», а также первопроходцам кинематографа. Кроме того, в магазине доступна лаконичная черно-белая коллекция.
В данный момент на витрине представлены бомбер, вдохновленный сериалом «Сансара», шоппер и худи из плотного хлопка «Черное облако». Кроме этого, на ней можно обнаружить футболки с героями мультфильмов «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон» и «Винни-Пух» в пропитанном поп-культурными отсылками исполнении, оранжевую футболку и кислотно-зеленый шоппер с поездом братьев Люмьер, а также множество других оригинальных айтемов.
Директор по маркетингу Okko Сергей Костров подчеркивает, что онлайн-кинотеатр стремится предложить зрителям только самое лучшее и показать не просто одежду с логотипами, но оригинальные идеи, в которых важна каждая деталь.
«Наша талантливая команда креатива и дизайна за последнее время создала несколько ярких коллекций оригинального мерча к премьерам сериалов и другим знаковым событиям. И мы так часто слышали вопросы вроде „Где взять такой бомбер ‚Сансара‘?“ или „Как купить худи ‚Черное облако‘?“, что решили открыть онлайн-магазин. Теперь каждый желающий сможет приобрести частичку Okko», — рассказывает он.