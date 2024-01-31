Rambler & Co и «Афиша» вошли в топ-5 лучших работодателей медиабизнеса

Rambler & Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Cross Web Mediascope 2023-го). В него входят «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.