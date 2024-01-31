Rambler & Co и «Афиша» вошли в топ-5 лучших работодателей медиабизнеса

Rambler & Co и «Афиша» попали в пятерку лучших работодателей медиабизнеса по версии рейтинга HeadHunter. Компания опубликовала итоговый список 31 января.
Rambler & Co занял третье место в категории «Медиа» списка лучших работодателей России среди крупных компаний (от 1001 до 5000 сотрудников) и вошел в топ-15 общего рейтинга «Лучший работодатель».
Rambler & Co занимает первое место среди медиахолдингов России по объему аудитории цифровых ресурсов — свыше 45,2 млн человек ежемесячно (по данным Cross Web Mediascope 2023-го). В него входят «Лента.ру», «Газета.ru», «Чемпионат», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.
Компания «Афиша» оказалась на пятом месте в категории «Медиа» и четвертом месте среди небольших компаний (от 100 до 250 сотрудников). Кроме «Афиши Daily» в холдинг входят медиасервис Afisha.ru, информационное издание, проект «Афиша–Рестораны» и мобильные приложения «Афиша».
Составляя перечень, HeadHunter опирался на уровень развития HR-процессов и практик, оценку штатных работников каждой компании, а также востребованность среди соискателей.
На участие в рейтинге сайта вакансий заявились почти 2000 российских компаний, около половины прошли в финальный раунд. За лучших работодателей свои голоса отдали 78,4 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошли 249 тыс. сотрудников.