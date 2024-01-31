Шамана проверяют на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих

МВД проверяет певца Shaman на ЛГБТ*-пропаганду и оскорбление чувств верующих, передает «Осторожно, новости».
По информации телеграм-канала, заявление с просьбой начать проверку в отношении артиста подал активист Ян Коробков. Он заявил, что клип «Я русский» пропагандирует ЛГБТ, так как в нем Shaman выступает с подведенными глазами.
«В кадре Дронов Я.Ю. поет следующие строки: „Я русский!“ Таким образом, создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты», — сказано в жалобе.
Также автора обращения смутили эпизоды, где мужчины аплодируют Шаману и носят его на руках. По словам Коробкова, таким образом они могли трогать его половые органы.
Оскорбление чувств верующих активист усмотрел и в ютуб-ссылке на клип. В ней есть буквы FAP — в английском сленге эта аббревиатура означает мастурбацию. По мнению Коробкова, таким образом «оказывается влияние на подсознание зрителей-мужчин, которые побуждаются удовлетворять свои сексуальные потребности посредством искусственного раздражения половых органов во время просмотра видеоматериала».
Учитывая, что на момент подачи жалобы ролик посмотрели более 48 млн, неизвестно, сколько мужчин могли посмотреть клип и поддаться ЛГБТ-пропаганде, «стать геями и навредить генофонду Российской Федерации, отказавшись размножаться с женщинами», отметил автор заявления.
Он попросил правоохранителей наказать певца «по всей строгости закона», так как он испытал от просмотра клипа моральный стыд. При этом в разговоре с «Осторожно, новости» Коробков признался, что заявление «постиронично» и было подано в свете ужесточения законов. Издание отмечает, что по закону МВД все равно обязано провести проверку по этому заявлению.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещенным.