Шамана проверяют на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих

Он попросил правоохранителей наказать певца «по всей строгости закона», так как он испытал от просмотра клипа моральный стыд. При этом в разговоре с «Осторожно, новости» Коробков признался, что заявление «постиронично» и было подано в свете ужесточения законов. Издание отмечает, что по закону МВД все равно обязано провести проверку по этому заявлению.