«Эмили, проваливай»: французы требуют от авторов «Эмили в Париже» больше не снимать в городе

Парижане пишут оскорбительные надписи на стенах для авторов сериала Netflix «Эмили в Париже», заметила британская Daily Mail. Такие надписи появились на зданиях и фонтане на площади Эстрапад, где живет героиня шоу.
Например, на расположенном на площади фонтане неизвестные жирным черным маркером написали «Эмили, мы тебе не рады», а также назвали героиню «говном». На нескольких ставнях кто‑то также выразил неудовольствие от присутствия съемочной группы в городе, в грубой форме предложил Эмили «проваливать» и выразил мнение, что Южный Париж «не для вас».
Грубые надписи появились как раз перед началом съемок четвертого сезона.
Многие жители Парижа недовольны приезжающими американскими фанатами успешного сериала. Те приезжают в столицу специально, чтобы найти там кафе Les Deux Comperes, над которым в сериале живет героиня, и оставить себе на память фото в берете.
Daily Mail также отмечает, что местные назвали это явление «нашествием имбецилов». Горожане считают, что проект продвигает нереалистичные, а иногда и оскорбительные стереотипы о французах. Одна из авторских колонок в Le Monde даже носила название «У нас отобрали район! „Эмили в Париже“ — худший сосед».
Жителям района рядом с площадью Эстрапад появление толп фанатов тоже неприятно. Например, владелец пекарни Boulangerie Moderne, появляющейся в сериале, рассказал изданию Fortune, что столкнулся с валом негативных отзывов, когда сериал представил его заведение магазином с эксклюзивной выпечкой, а не скромной районной пекарней.
«Люди пишут комментарии, говорят, что цены завышены, что это невкусно. Это отвратительно. Я никак не могу этого понять. <…> Конечно, приятно быть в центре внимания, но через пару лет никаких туристов здесь не останется, а вот нам придется выживать», — говорит он.
Еще одна местная жительница посетовала журналистам, что очень устала от толп туристов на небольшой площади в когда‑то тихом районе Парижа.
Проблемы создают не только поклонники сериала, но и съемочная группа. Во время съемок они огораживают площадь или лестничные площадки в доме, где якобы живет Эмили, и создают проблемы спешащим по своим делам горожанам.
«Для съемок перекрывали улицы целиком, там никому нельзя было пройти. Я чуть не пропустил экзамен из‑за них, что бы я сказал преподавателям? Что мне перегородила дорогу какая‑то маленькая женщина с толстыми бровями и гигантским эго?» — жалуется местный житель в треде на Reddit.
«Еще эти тупые туристы приходят в пекарню за своими селфи, от их чемоданов просто прохода нет. Им еще хватает наглости жаловаться, что я не знаю английского, когда прошу их убрать сумки с тротуара», — добавляет он.