«Эмили, проваливай»: французы требуют от авторов «Эмили в Париже» больше не снимать в городе

«Люди пишут комментарии, говорят, что цены завышены, что это невкусно. Это отвратительно. Я никак не могу этого понять. <…> Конечно, приятно быть в центре внимания, но через пару лет никаких туристов здесь не останется, а вот нам придется выживать», — говорит он.