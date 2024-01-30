Умер бывший участник «Машины времени» и «Землян» Юрий Ильченко

Умер бывший участник рок-групп «Машина времени», «Земляне» и «Мифы» Юрий Ильченко. Об этом сообщили в официальном сообществе «Мифов» в соцсети «ВКонтакте».
Коллеги Ильченко назвали его «талантищем» и признались, что скорбят из‑за его ухода. Причины смерти музыканта они не раскрыли. Ильченко было 72 года.
Юрий Ильченко родился 26 апреля 1951 года в Ростове-на-Дону. В детстве он переехал в Ленинград. В конце 1960-х годов Ильченко стал участником группы «Макс», а затем — групп «Радуга» и «Мифы».
В середине 1970-х Ильченко присоединился к «Машине времени», а после участвовал в создании первого в стране подпольного рок-журнала «Рокси». В 1979 году Ильченко стал гитаристом «Землян».