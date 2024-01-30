Вышел трейлер хоррора «Таро» с Харриет Слейтер

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:21

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер хоррора «Таро», в котором главную роль исполнила Харриет Слейтер («Индиана Джонс и колесо судьбы», «Пениуорт»).

Фильм расскажет о группе друзей, которые нарушили важное правило гаданий на картах Таро — никогда не использовать чужую колоду. В результате герои выпустили на свободу страшное зло, которое скрывалось в проклятых картах.

Каждому из персонажей, согласно сюжету, придется столкнуться лицом к лицу с судьбой и попытаться обмануть смерть, а главное — избежать будущего, которое предсказали им карты.

Помимо Слейтер, в картине снялись Эдейн Брэдли, Авантика, Джейкоб Баталон, Олуэн Фуэре, Умберли Гонсалес, Ларсен Томпсон и другие. Режиссерами фильма выступили Спенсер Коэн и Анна Ройс. Премьера ленты состоится 10 мая.

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