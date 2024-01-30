В США женщина похитила повозку с лошадью, которую семья амишей оставила около магазина

В США 31-летняя женщина украла повозку с впряженной в нее лошадью, которую семья амишей оставила рядом с супермаркетом. Об этом рассказал NBC News.
Владельцы повозки сообщили о краже в полицию. После этого правоохранители нашли свидетеля похищения — водителя фургона. Он смог описать преступницу и рассказать о деталях произошедшего.
Позднее полицейские нашли украденную повозку и лошадь около мотеля, расположенного неподалеку. Там же обнаружили и злоумышленницу, ее арестовали и поместили в тюрьму округа Сент-Джозеф.
Женщине предъявили обвинения в воровстве и угоне скота. Повозку вернули амишам вместе с лошадью. Последняя в ходе инцидента не пострадала.