Российская пенсионерка ушла в вебкам, потому что пенсии не хватало

Семён Гудошников
Сегодня в 18:09
Фото: Ernest Ojeh/Unsplash

Российская пенсионерка рассказала «Газете.ру», как восемь лет назад стала заниматься вебкамом. По ее словам, пенсии в 14 тыс. рублей не хватало, а сидеть на шее у трех дочерей она не хотела.

«До пенсии я работала дизайнером в багетной мастерской. Общалась с иностранцами. Потом встал выбор: либо горничной за 24 тыс. руб. в лучшем случае, либо вот… вебкам, в котором даже без опыта можно зарабатывать в два-три раза больше», — пояснила 64-летняя женщина.

Она отметила, что сперва стеснялась показывать свое тело, но потом это стало неотъемлемой частью жизни. Более того, вебкам дал ей стимул ухаживать за собой, чтобы нравиться другим и самой себе.

Дохода от трансляций хватает не только на жизнь, но и на оплату ипотеки. Несколько лет назад женщина купила комнату в петербургской коммуналке. А еще она берет уроки макияжа, занимается фитнесом, модельным шагом, ходит на модные показы.

Дочери пенсионерки узнали о занятии мамы от интернет-мошенников, которые шантажировали ее и угрожали отправить фотографии родным. «Конечно, было недопонимание. Но я сказала дочерям то же, что и вам: „Нет денег и не хочу сидеть у вас на шее“. Они со временем успокоились», — отметила она.

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