Российская пенсионерка ушла в вебкам, потому что пенсии не хватало

Дочери пенсионерки узнали о занятии мамы от интернет-мошенников, которые шантажировали ее и угрожали отправить фотографии родным. «Конечно, было недопонимание. Но я сказала дочерям то же, что и вам: „Нет денег и не хочу сидеть у вас на шее“. Они со временем успокоились», — отметила она.