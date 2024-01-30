Персонаж «Улицы Сезам» поинтересовался, как дела у подписчиков, и случайно открыл бездну депрессии

Герой «Улицы Сезам» просто хотел узнать, как дела у его подписчиков. Невинный вопрос в твиттере открыл бездну депрессии повзрослевших поклонников детского утреннего шоу.
В сущий кошмар превратились ответы под постом Элмо, популярного красного монстра из «Улицы Сезам». Обычно авторы аккаунта персонажа ведут его в непринужденном тоне: желают подписчикам доброго утра или крепкого сна, поздравляют с днем рождения других героев телешоу, заряжают их мотивирующими постами и смешными кадрами.
В понедельник вечером Элмо поинтересовался, как у его читателей идут дела в начале недели. Ответы оказались далеко не настолько позитивными, как можно было ожидать.
Сейчас у твита больше 103 млн просмотров, 64 тыс. лайков и почти 40 тыс. различных ответов и цитат.
В реплаях повзрослевшие поклонники «Улицы Сезам» внезапно стали делиться с пушистым монстром, что жизнь на самом деле очень нелегка, особенно после того как они расстались с передачей и отправились на работу.
Кого‑то недавно уволили, кто‑то пожаловался на ушедшую жену и нехватку близкого человека, а кто‑то в своем познании настолько преисполнился, что этот мир стал ему абсолютно понятен.
Темп, с которым все более и более страшные сообщения летели в Элмо, заставил некоторых переживать за здоровье героя детства, а также человека, который пишет от его имени твиты. Некоторые даже волновались, что после такой волны персонаж больше никогда не захочет общаться со своими поклонниками.
Волна депрессивных постов оказалась настолько большой, что даже официальный аккаунт «Улицы Сезам» напомнил читателям о важности ментального здоровья и предложил не забывать о том, что в этом могут помочь профессионалы.