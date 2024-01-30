Персонаж «Улицы Сезам» поинтересовался, как дела у подписчиков, и случайно открыл бездну депрессии

Темп, с которым все более и более страшные сообщения летели в Элмо, заставил некоторых переживать за здоровье героя детства, а также человека, который пишет от его имени твиты. Некоторые даже волновались, что после такой волны персонаж больше никогда не захочет общаться со своими поклонниками.