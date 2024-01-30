Персонаж «Улицы Сезам» поинтересовался, как дела у подписчиков, и случайно открыл бездну депрессии

Максим Саблин
Сегодня в 19:04
Фото: @elmo/X.com

Герой «Улицы Сезам» просто хотел узнать, как дела у его подписчиков. Невинный вопрос в твиттере открыл бездну депрессии повзрослевших поклонников детского утреннего шоу.

В сущий кошмар превратились ответы под постом Элмо, популярного красного монстра из «Улицы Сезам». Обычно авторы аккаунта персонажа ведут его в непринужденном тоне: желают подписчикам доброго утра или крепкого сна, поздравляют с днем рождения других героев телешоу, заряжают их мотивирующими постами и смешными кадрами.

В понедельник вечером Элмо поинтересовался, как у его читателей идут дела в начале недели. Ответы оказались далеко не настолько позитивными, как можно было ожидать.

Сейчас у твита больше 103 млн просмотров, 64 тыс. лайков и почти 40 тыс. различных ответов и цитат.

В реплаях повзрослевшие поклонники «Улицы Сезам» внезапно стали делиться с пушистым монстром, что жизнь на самом деле очень нелегка, особенно после того как они расстались с передачей и отправились на работу.

Кого‑то недавно уволили, кто‑то пожаловался на ушедшую жену и нехватку близкого человека, а кто‑то в своем познании настолько преисполнился, что этот мир стал ему абсолютно понятен.

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Темп, с которым все более и более страшные сообщения летели в Элмо, заставил некоторых переживать за здоровье героя детства, а также человека, который пишет от его имени твиты. Некоторые даже волновались, что после такой волны персонаж больше никогда не захочет общаться со своими поклонниками.

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Волна депрессивных постов оказалась настолько большой, что даже официальный аккаунт «Улицы Сезам» напомнил читателям о важности ментального здоровья и предложил не забывать о том, что в этом могут помочь профессионалы.

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