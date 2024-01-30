Милли Элкок стала новой Супергерл в киновселенной DC

Милли Элкок получила роль Супергерл в новой вселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Об этом сообщает Deadline.
«Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад ее участию в DCU. Да, впервые я узнал о ней в „Доме дракона“, но я был потрясен ее разнообразными прослушиваниями и экранными пробами для Супергерл» , — написал в своих соцсетях Ганн.
Глава DC назвал Элкок воплощением «самой Кары, какой ее представляли Том Кинг, Билькис Эвели и Ана Ногейра». Актриса обошла Мег Доннелли, снявшуюся в сериале «Винчестеры» и озвучившую Супергерл в анимационных проектах по комиксам DC.
Deadline пишет, что, по слухам, новая Супергерл впервые появится в фильме Ганна «Супермен: Наследие», производство которого начнется в 2024 году.
Точно известно, что у персонажа выйдет собственный фильм по мрачному комиксу «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». Кто станет режиссером пока не уточняется.