Милли Элкок стала новой Супергерл в киновселенной DC

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:55
Фото: HBO

Милли Элкок получила роль Супергерл в новой вселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана. Об этом сообщает Deadline.

«Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад ее участию в DCU. Да, впервые я узнал о ней в „Доме дракона“, но я был потрясен ее разнообразными прослушиваниями и экранными пробами для Супергерл» , — написал в своих соцсетях Ганн.

Глава DC назвал Элкок воплощением «самой Кары, какой ее представляли Том Кинг, Билькис Эвели и Ана Ногейра». Актриса обошла Мег Доннелли, снявшуюся в сериале «Винчестеры» и озвучившую Супергерл в анимационных проектах по комиксам DC.

Deadline пишет, что, по слухам, новая Супергерл впервые появится в фильме Ганна «Супермен: Наследие», производство которого начнется в 2024 году.

Точно известно, что у персонажа выйдет собственный фильм по мрачному комиксу «Супергерл: Женщина завтрашнего дня». Кто станет режиссером пока не уточняется.

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