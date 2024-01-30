Милли Элкок стала новой Супергерл в киновселенной DC

«Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад ее участию в DCU. Да, впервые я узнал о ней в „Доме дракона“, но я был потрясен ее разнообразными прослушиваниями и экранными пробами для Супергерл» , — написал в своих соцсетях Ганн.