Минкульт попросил музеи привести экспозиции в соответствие традиционным ценностям

Минкульт не единственный, кто принялся решать, что выставлять российским музеям. Несколько дней назад искусствоведка Ксения Коробейникова сообщила, что музеи начали получать методички о создании выставок на тему СВО. «Их шлет Ассоциация исторических и военно-исторических музеев. Она «призывает отразить достоверную информацию о причинах СВО, об основных этапах, увековечить память о подвигах ее участников», — написала Коробейникова в своем телеграм-канале.