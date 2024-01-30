Минкульт попросил музеи привести экспозиции в соответствие традиционным ценностям

Минкульт разослал в регионы задание по ревизии деятельности учреждений культуры. В частности, у музеев попросили привести экспозиции в соответствие государственным приоритетам, сообщает пермская газета «Звезда».
Культурным площадкам следует оценить, противоречат ли их выставки традиционно-нравственным ценностям. Для этого Минкульт разработал 11 критериев, среди которых сохранение культурного наследия народов России, укрепление общероссийской государственности, противодействие деструктивной идеологии и фальсификации истории, патриотическое воспитание и героизация участников спецоперации.
Напротив каждого критерия необходимо указать, соответствует ли ему экспозиция или ее часть. Отчеты чиновникам площадки должны предоставить до середины февраля.
Минкульт не единственный, кто принялся решать, что выставлять российским музеям. Несколько дней назад искусствоведка Ксения Коробейникова сообщила, что музеи начали получать методички о создании выставок на тему СВО. «Их шлет Ассоциация исторических и военно-исторических музеев. Она «призывает отразить достоверную информацию о причинах СВО, об основных этапах, увековечить память о подвигах ее участников», — написала Коробейникова в своем телеграм-канале.