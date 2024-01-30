В Нидерландах мужчина более 100 раз поел в ресторанах, не заплатив

В Нидерландах мужчина поел в ресторанах, не заплатив, минимум 127 раз за последние несколько лет. Об этом сообщает Oddity Central.
Ранее в этом месяце полиция арестовала 58-летнего «ресторанного пирата» после того, как он симулировал инсульт в одном из заведений. Прибывшие на место медики после осмотра поняли, что он притворяется, и отказались доставлять его в больницу. Владелец ресторана предложил ему оплатить счет по более низкой цене, учитывая ситуацию, и тот согласился.
Посетитель сказал ресторатору, как его зовут и где он живет, но фельдшер заметил, что несколько минут назад мужчина называл врачам другое имя и адрес. «Он думал, что сможет избежать счета на сумму более 100 евро, притворившись больным человеком», — сказал владелец заведения.
По совету медика он вызвал полицию, которая доставила мужчину в отдел и проверила его документы. Правоохранители выяснили, что это знаменитый «ресторанный пират», на которого подано не менее 127 жалоб о неоплате счетов в ресторане. Против него уже подавали гражданский иск, который, впрочем, не смог его остановить.
Неясно, находится ли мужчина под стражей, и обяжут ли его оплатить тысячи евро, которые он должен ресторанам Делфта. Из‑за законов о конфиденциальности владельцы других заведений не знают его имени и внешности, поэтому не могут себя защитить от мошенника.