В Нидерландах мужчина более 100 раз поел в ресторанах, не заплатив

По совету медика он вызвал полицию, которая доставила мужчину в отдел и проверила его документы. Правоохранители выяснили, что это знаменитый «ресторанный пират», на которого подано не менее 127 жалоб о неоплате счетов в ресторане. Против него уже подавали гражданский иск, который, впрочем, не смог его остановить.