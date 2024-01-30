Австралийский телеканал обвинили в сексизме из‑за отфотошопленного снимка женщины-депутата

Перселл, которая работала стриптизершей, чтобы прокормить себя во время учебы в юридической школе, говорит, что давно стала объектом сексистских нападок: «Они критикуют меня, советуют вернуться на шест, как будто используют его против меня». В парламенте Виктории она часто затрагивает проблемы сексуализации и объективации, с которой сталкиваются женщины в австралийской политике.