Австралийский телеканал обвинили в сексизме из‑за отфотошопленного снимка женщины-депутата

Австралийский канал Nine News обвинили в сексуализации женщин из‑за фото, на котором депутатке увеличили грудь и обнажили живот. Об этом сообщает Би-би-си.
Фотография Джорджи Перселл — самой молодой женщины в парламенте штата Виктория — появилась на телеканале после того, как она раскритиковала местные власти за отмену запрета охотиться на уток.
Перселл разместила в твиттере оригинальный снимок и видоизмененный. «Обратите внимание на увеличенную грудь и наряд, который сделали более откровенным. Не могу себе представить, чтобы такое случилось с депутатом-мужчиной», — написала она.
Премьер-министр штата Виктория Хасинта Аллан раскритиковала канал. По ее мнению, нельзя таким образом представлять женщину, не говоря уже о женщине, занимающей государственную должность.
В Nine News извинились за «графическую ошибку» и заявили, что виновата «автоматизация с помощью Photoshop». Там утверждают, что изображение поменялось из‑за инструмента с искусственным интеллектом.
Однако представитель компании Adobe, разработавшей Photoshop, сказал, что «любые изменения в этом изображении потребовали бы вмешательства и одобрения человека».
Перселл приняла извинения телеканала, но скептически отнеслась к их объяснениям. По ее мнению, если это и был несчастный случай, то обеспокоенность вызывают угрозы ИИ для женщин в общественной жизни, а также причины, по которым сотрудники телеканала якобы не заметили сексуализацию ее наряда.
Перселл, которая работала стриптизершей, чтобы прокормить себя во время учебы в юридической школе, говорит, что давно стала объектом сексистских нападок: «Они критикуют меня, советуют вернуться на шест, как будто используют его против меня». В парламенте Виктории она часто затрагивает проблемы сексуализации и объективации, с которой сталкиваются женщины в австралийской политике.