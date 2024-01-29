Короля Великобритании выписали из больницы после операции

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:18
Фото: из соцсетей королевской семьи

Короля Великобритании Карла III выписали из больницы после перенесенной операции на простате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец.

Кроме него, в один день с королем из клиники выписали и принцессу Уэльскую Кейт — супругу принца Уильяма, наследника престола. Она также перенесла операцию — на брюшной полости.

По словам представителей королевской семьи, Карл III «перенес предстоящие публичные мероприятия, чтобы дать себе время для приватного восстановления». Как долго король не будет появляться на публике, не уточняется.

«Его Величество хотел бы поблагодарить медицинскую команду и всех, кто участвовал в организации его визита в больницу, благодарен за все добрые сообщения, которые он получил в последние дни», — добавили в сообщении.

По данным телеканала Sky News, Карл III не будет выполнять свои обязательства в течение месяца. Принцесса Уэльская вернется к своим обязанностям еще позже — после Пасхи.

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