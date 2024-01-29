Блогеры проехали на старом «Москвиче» от Красной площади до самого севера Якутии

Когда путешественники ехали по Якутии, температура опускалась до минус 50 градусов. По пути между городом Удачный о селом Оленек они помогли предотвратить крупную аварию. Ночью на дороге они увидели водителя фуры, у которой загорелась кабина. Огнетушитель не сработал, и мужчина решил спасаться сам. В цистерне у фуры была нефть для отопления села, куда ехали путешественники. Они потушили горящую кабину, закидав ее снегом с помощью лопат, и смогли предотвратить взрыв.