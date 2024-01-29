Блогеры проехали на старом «Москвиче» от Красной площади до самого севера Якутии

Блогеры-путешественники добрались на «Москвиче-412» 1981 года выпуска от Красной Площади до поселка Юрюнг-Хая — самого северного населенного пункта в Японии и на всем Дальнем востоке. Об этом сообщает Metro.
В команде дорожной экспедиции четыре человека: блогер-путешественник Дмитрий Гостинщиков из Череповца, московский фотограф Алексей Жирухин, водитель Александр Еликов и пенсионерка Наталья Шиповская, которая «кормит всю команду в пути».
Свое путешествие они начали в Москве 3 декабря, а затем проехали Тверь, Череповец, Вологду, Архангельск и еще десятки населенных пунктов. По словам участников экспедиции, их главная задача — показать, что объездить на машине даже самые труднодоступные места России может каждый.
«Конечно, есть блогеры, которые делают то же самое, но они ездят на супердорогих внедорожниках, и люди начинают верить, что путешествовать на машине по стране можно только так. И любая среднестатистическая иномарка якобы во много раз лучше нашего „Москвича“. Мы доказали обратное», — заявили путешественники.
Однако поломки «Москвича» происходили почти каждый день. «Постоянно что‑нибудь происходит — то двигатель заглохнет, то тормозная жидкость потечет. Машине как-никак уже 43 года. Однажды ручка на двери оторвалась, пришлось прямо на обочине разбирать всю дверь», — отметил Александр Еликов.
Когда путешественники ехали по Якутии, температура опускалась до минус 50 градусов. По пути между городом Удачный о селом Оленек они помогли предотвратить крупную аварию. Ночью на дороге они увидели водителя фуры, у которой загорелась кабина. Огнетушитель не сработал, и мужчина решил спасаться сам. В цистерне у фуры была нефть для отопления села, куда ехали путешественники. Они потушили горящую кабину, закидав ее снегом с помощью лопат, и смогли предотвратить взрыв.
Последние 150 километров блогеры добирались при сильном ветре и метели, но машина, на удивление, не заглохла. Теперь они собираются выпустить полноценный фильм о своем путешествии.